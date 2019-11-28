Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bilardo İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 10 Kasım Atatürk Kupası Handikaplı Bilardo Turnuvası tamamlandı.



Paşa Bilardo Salonunda düzenlenene müsabakalarda Sporcular 10 Kasım Atatürk Kupası için kıyasıya mücadele etti.



Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda 1. Yusuf Karacaoğlan, 2. Arif Seçme, 3. Fatih Ağdalı ve 4. Murat Tosunbayraktar oldu.



Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi. - KAYSERİ