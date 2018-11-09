Bayburt Belediye Başkanı Mete
Memiş, 10 Kasım Atatürk
'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Memiş, mesajında, Gazi Mustafa Kemal
'in önderlik ettiği istiklal mücadelesinin, elde ettiği eşsiz zaferler ve milleti müşterek bir ideal etrafında birleştirerek kurduğu cumhuriyetle, tüm dünyanın takdirini kazanmış kahraman bir asker, saygın bir lider olduğunu belirtti.
Milletin de en büyük görevlerinden birinin Atatürk'ün Türk milletine emanet ettiği cumhuriyet mirasına sahip çıkmak olduğunu vurgulayan Memiş, şunları kaydetti:
"Büyük tarihi ve derin kökleri üzerinde yükselen Türkiye
, yeniden dünya gücü olma yolunda hızla ilerlerken bir yandan devraldığı cumhuriyet mirasına sahip çıkıyor, bir yandan da yardımına ihtiyaç duyan herkese elini uzatıyor. Ülkemizin, cumhuriyet ideallerine bağlı kalarak daha itibarlı ve daha güçlü bir ülke olarak bölgesinde barış ve istikrarın savunuculuğunu yapmaya devam edeceğinden şüphemiz yoktur. Bu duygu ve düşüncelerle devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk
'ü ebediyete intikalinin 80. yılında bir kez daha rahmetle ve saygıyla anıyorum."
Ahmet Mete,Bayburt,10 Kasım,Mustafa Kemal Atatürk