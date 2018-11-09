Sakarya
Valisi Ahmet Hamdi Nayir
, 10 Kasım Atatürk
'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Nayir, mesajında, Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk
'ün vefatının 80. yılında rahmet ve minnetle andığını ifade etti.
Aziz millete hayatını adayan, büyük komutan ve lider Büyük Atatürk'ün, necip Türk milletinin onurlu yürüyüşünde en büyük rehberi olduğunu vurgulayan Nayir, şunları kaydetti:
"İstiklal Savaşı ile yeniden ve daha güçlü bir şekilde tarih sahnesine çıkan milletimiz, bağımsızlığını ilelebet yaşatma azim ve kararlılığını tüm dünyaya göstermiştir. Milletimiz, Atatürk'ün en büyük eserim dediği 'Cumhuriyet'i anlamak, Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin değerini her şartta korumak, onun açtığı yolda ilerleyip, gösterdiği hedefe ulaşmak için göstereceğimiz her türlü çaba, O'na olan saygımızın en güzel ifadesidir. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin mimarı Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'ü ve onun şahsında dava ve silah arkadaşlarını, İstiklal Savaşı'nın tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi sevgi, saygı, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun."
Ahmet Hamdi Nayir,Sakarya,10 Kasım,Mustafa Kemal Atatürk