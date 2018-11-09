AK Parti Milletvekillerinden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Mesajı

AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Milletvekili Şahin Tin, mesajında, Atatürk'ün, ortaya koyduğu cesur irade sayesinde Cumhuriyetin temellerini attığını belirtti.

''ATATÜRK VATAN TOPRAKLARINA UMUT FİDANLARI DİKTİ''

Sarsılmaz değerlerin inşasına ilk tuğlayı koyan Atatürk'ün yaşadığı süre içinde aldığı cesur kararlar sayesinde aziz millete destansı bir hikaye bıraktığını aktaran Tin, şunları kaydetti:

"Mustafa Kemal Atatürk yorgun bir millete cesaret aşılamış ve cesur duruşuyla harap olan vatan topraklarına umut fidanları dikmiştir. Gazi Mustafa Kemal üstün meziyetlere sahip komutan ve aynı zamanda güçlü bir devlet adamıydı. Türkiye'nin istiklal ve istikbaline ışık tutan, eşsiz bilgi ve tecrübesiyle milletimizi yepyeni ufuklara sürükleyen Gazi Atatürk bugünlerin temelini yaşadığı o dönemlerde atarak bizlere geniş bir ufuk çizmiştir. Millet olarak aziz Atatürk'e müteşekkiriz. Onun fikirleri bizde her zaman yaşayacak, bizlere emanet bıraktığı milli değerlerimiz ve kutlu mirası ilelebet payidar kalacaktır. Bu hüzünlü gün vesilesiyle aramızdan ayrılışının 80. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve özlemle yad ediyorum."

''CUMHURİYET KİMSESİZLERİN KİMSESİ''

Milletvekili Nilgün Ök'de mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önder Atatürk'ü ebediyete irtihal edişinin 80. yıl dönümünde rahmet, özlem ve saygıyla andıklarını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, istiklal mücadelesinde askeri başarıları ve geleceğe yönelik hamleleri ile sadece Türk milletine umut olmadığını, bağımsızlığına kavuşamamış başka milletlere de örnek olduğunu vurgulayan Ök, "Ulu Önder yaşamını ülkemizin muasır medeniyet seviyesine çıkması için adamış, bu uğurda pek çok konuda mücadele ederek, milletimizin belleğinde asla unutulmayacak bir liderimizdir. 2002 yılından bu yana O'nun işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkabilmek için başta demokrasi, hukuk, bilim, eğitim, ekonomi, askeri, sağlık, vb. birçok alandaki hizmetlerimiz ile Cumhuriyet tarihimizde rekor atılımlara imza attık. Cumhuriyeti kimsesizlerin kimsesi anlayışı ile yöneterek, ülkemizde refahın, huzurun ve barışın gelişmesi için önemli işleri gerçekleştirdik. 2023 hedefimize adım adım yaklaşırken, O'nun değerleri ve milletimize duyduğu sevgiyi asla unutmayacağız." ifadelerini kullandı.