10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

Bingöl
Valisi Kadir Ekinci
, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk
'ün ebediyete intikal edişinin 80. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Ekinci, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti
'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'ü, ebediyete intikal etmesinin 80. yılında milletçe, sevgi, saygı, minnet ve şükranla andıklarını ifade etti.
Atatürk'ün, insanlığın tarih boyunca yetiştirdiği en büyük liderlerden biri olduğunu vurgulayan Ekinci, şunları kaydetti:
"Verdiği destansı mücadele ve 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyet mirası ile yalnız ülkemiz için değil dünya tarihi açısından da saygın ve müstesna bir şahsiyet olarak tarihteki yerini almıştır. O birliğimizin, beraberliğimizin ve bağımsızlığımızın simgesidir. Bağımsızlık mücadelesindeki manevi desteğini milletimizin tarihteki karakterinden ve sarsılmaz inançlarından alan Atatürk, bizlere aynı kararlılık ve inançla sahip çıkmamız gereken aydınlık yarınlar bırakmıştır. Daima ileriye bakmış, güçlükler karşısında yılmamış, milletine olan inancını asla yitirmemiştir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kurtuluş savaşının tüm kahramanlarını, ezan, bayrak, din ve vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda etmiş tüm şehit ve gazileri saygıyla, şükranla ve minnetle anıyorum."