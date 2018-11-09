09 Kasım 2018 Cuma 17:37



09 Kasım 2018 Cuma 17:37

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Filiz, mesajında, Cumhuriyetin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete uğurladıkları günün 80. yılında kendisini saygı ve rahmetle andıklarını belirtti.Büyük fikir ve eylem insanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyetler seviyesine ulaşma ideallerine bugün her zamankinden çok daha yakın olunduğuna vurgu yapan Filiz, şunları kaydetti:"Gücünü milletine olan sevgisinden, inancından ve güveninden alan Mustafa Kemal Atatürk gerektiğinde savaş, gerektiğinde barış ve yeri geldiğinde diplomasiyi en iyi şekilde kullanarak dehasını ortaya koymuş, başarıları, özgür yaşamak isteyen diğer milletlere de yol gösterici olmuştur.Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu ve bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza etmek, milletimizin her bir ferdiyle birlik ve beraberlik içinde O'nun hedeflediği muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak amacıyla hiç durmadan ve yorulmadan koşmaya devam edecek ve 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. yılında hedeflerimize hep birlikte ulaşacağız. Bu şuurla bugün bizler, istiklal ruhuna ve kurtuluş felsefesine sıkı sıkı sarılarak, Cumhuriyetimizin ideallerini ve hedeflerini, aziz milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmek için aynı heyecanla, azimle çalışmaktayız.Ay yıldızlı bayrağıyla tek bayrak, 80 milyon insanıyla tek millet, misak-ı milli sınırlarıyla tek devlet ve bu topraklarını vatanlaştıran milyonlarca şehidiyle güçlü Türkiye yolunda ilerlemektedir."