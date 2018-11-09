10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir
ve İl Başkanı Kadem Mete
, mesaj yayımladı.
Demir, mesajında, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk
'ün vefatının 80. yılında kendisini rahmet ve minnetle andığını ifade etti.
Ülkesinin içinde bulunduğu şartları çok iyi muhakeme ederek, önemli bir organize yeteneği ile memleketi baştan sona bilinçlendirerek Kurtuluş Savaşı'nı kazanan Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'ün dünya siyasi tarihinin en önemli devlet adamı olduğunu ifade eden Demir, mesajında şu görüşlere yer verdi:
"Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarma gayreti için gecesini gündüzüne katmış ve bu uğurda annesi Zübeyde Hanım
'ın cenazesine bile katılamamış Atatürk'e yediden yetmişe minnettarız. Onu özlüyor ve bize kazandırdıkları için minnet duyuyoruz. Ülkümüz, Gazi Atatürk'ten aldığımız emaneti en üst seviyeye çıkarmaktır. Dünya tarih akışını değiştiren önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 80'inci yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyorum."
AK Parti İl Başkanı Mete ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sadece Türk milletinin değil tüm dünya milletlerinin sevgisini ve saygısını kazanmış, fikirleri, başarıları, düşünceleri, siyasi ve askeri dehasıyla dünya tarihine kendisini kabul ettirmiş büyük bir komutan, bir düşünce adamı ve lider olduğunu belirtti.
Atatürk'ün milletine olan inancı ve ona inanan milletin mücadelesi ile bugün Türkiye Cumhuriyeti
bayrağı altında özgürce yaşanıldığını ifade eden Mete, mesajında şu görüşlere yer verdi:
"Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde Cumhuriyet döneminde hayata geçirilen inkılap ve reformlar, özgür, demokratik ve modern Türkiye'nin temellerini atarak büyük bir dönüşüm ve modernleşme sürecini başlatmıştır. Onun "en büyük eserim" dediği Türkiye Cumhuriyeti, bugün, dünyada söz sahibi ve yüksek itibara sahip bir ülke konumundadır.
Bugün bizlere düşen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere emanet ettiği Cumhuriyetimizin tam bağımsızlığını ilelebet muhafaza etmek, büyümesini, güçlenmesini sağlamak, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak ve 2023 hedeflerimize ulaşmak için birlik ve beraberlik içerisinde durmadan çalışmaktır."