Isparta
Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın
, 10 Kasım Atatürk
'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Günaydın, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün yaşamına birçok başarıyı sığdırdığını ve bu süre zarfında sayısız ilklere imza attığını belirtti.
Atatürk'ün ilke ve ülküleriyle Türk tarihine mühür vurduğunu ifade eden Günaydın, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Atatürk Türk milletine kendisini adamış, Milli Mücadeleyi başarıya ulaştırmak için canını dişine takmış inanmış ve ülkü sahibi bir şahsiyettir. Mustafa Kemal Atatürk, Türk tarihinin bu zamana kadar gördüğü en büyük devlet adamı ve komutanlardan birisi olarak, azim ve kararlılık içinde, en imkansız zamanlarda bile nelerin yapılabileceğini en iyi şekilde gösteren büyük bir dehadır.
Türk milletinin kolektif dehasını harekete geçirerek hak edilen hürriyetin bir bağış değil, bir fetih olduğunu tüm dünyaya gösterme başarısı bizatihi Gazi Mustafa Kemal
'e, kurucu kahramanlara ve aziz şehitlerimize aittir. Aziz Atatürk'ü daha iyi anlamak, eşsiz hizmetlerini samimiyetle kavramak için 10 Kasım bir fırsat, bir dönüm, bir tazelenme dönemidir."