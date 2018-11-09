Düzce
Valisi Zülkif Dağlı
, 10 Kasım Atatürk
'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Dağlı, mesajında, Atatürk'ün "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ama Türkiye Cumhuriyeti
ilelebet payidar kalacaktır" vecizesiyle ifade ettiği Türkiye Cumhuriyetini kuran üstün niteliklere sahip bir komutan ve dahi bir devlet adamı olarak insanlık tarihinin unutulmazları arasında yer aldığını aktardı.
"Atatürk, dünyanın gittiği istikameti iyi okuyan dünya gerçeklerini iyi bilen, halkın kendi kaderini belirleme hakkına sonuna kadar inanan, hayatını ülkesine ve ideallerine adamış, insanlık tarihine damga vurmuş müstesna bir şahsiyettir." ifadesini kullanan Dağlı, şunları kaydetti:
"Milletimiz, Mustafa Kemal Atatürk
'ün bize emaneti olan Cumhuriyetimize ve demokrasimize sahip çıkmaya devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti bütün engellemelere, ihanet şebekelerinin tüm oyunlarına rağmen, tüm dünyaya ders olacak şekilde tek ses, tek nefes olarak, tek yürek halinde tarihi yükselişini sürdürecektir.Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal Savaşımızın Başkumandanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'ü, onun şahsında dava ve silah arkadaşlarını, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha minnetle, saygıyla ve rahmetle anıyorum."
Zülkif Dağlı,Düzce,10 Kasım,Mustafa Kemal Atatürk