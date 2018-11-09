Erzurum
Valisi Okay Memiş
, "10 Kasım Atatürk
'ü Anma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.
Mesajında, eşsiz devlet adamı, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ü, ebediyete irtihalinin 80. yılında rahmet, minnet ve şükranla andıklarını ifade eden Memiş, Atatürk'ün sadece Türkiye
tarihi açısından değil, dünya tarihi açısından istisna şahsiyetlerden biri olduğunu vurguladı.
Memiş, Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'ün, elde ettiği zaferler ve kurucusu olduğu Cumhuriyet ile saygın bir lider olarak tarihe adını altın harflerle yazdırdığını aktararak, şunları kaydetti:
"Bugün onun işaret ettiği çağdaş aydınlık yolda, milletimizin tüm bireyleriyle kenetlenerek, Cumhuriyetin kazanımlarının bilinciyle, gösterdiği yolda yürümeye devam ediyoruz. Hızlı değişimlerin ve çeşitli olayların yaşandığı dünyamızda, birlik ve beraberliğimizi koruyarak, ülke kalkınmasını sağlamanın yolunun, asil Türk milletine yakışır şekilde, saygın, onurlu bir duruş sergileyerek, her şeyden önce iç huzuru sağlamaktan ve emeğimizi, enerjimizi heba etmemekten geçtiğini kesinlikle unutmamalıyız."
Memiş, bunun için de geçmişten ders alarak, düşünce, parti, renk ve din ayırmaksızın saygılı olmayı bilmek gerektiğini sözlerine ekledi.
Okay Memiş,Erzurum,10 Kasım,Mustafa Kemal Atatürk