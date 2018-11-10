10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

Mersin
'de Mersin Valisi Ali İhsan Su
, bazı belediye başkanları ile sivil toplum örgütü temsilcileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün ölümünün 80. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı
Mersin Valisi Ali İhsan Su yaptığı yazılı açıklamada, bağımsızlık mücadelesinin önderi Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'ün, Samsun
'da başlattığı istiklal mücadelesini milletin azim ve fedakarlığıyla başarıya ulaştırıldığını ve zaferin Cumhuriyetle taçlandırıldığını belirterek, söz konusu kahramanlık destanının tüm mazlum milletlere de örnek olduğunu kaydetti. Su, "Bizler de O'na layık olmak için her alanda üzerimize düşen görevi yerine getirerek, O'nun işaret ettiği çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
"O'nun kurduğu Cumhuriyeti yaşatmanın haklı gururunu yaşıyoruz"
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz
ise, "Atatürk, sözleri, davranışları ve yaptığı işlerle örnek bir insan ve yüreklere dokunan bir liderdir. Doğruluğu, çalışkanlığı, cesareti ve kararlılığı, onun üstün bir kişiliğe sahip olduğunun göstergesidir. Vatanını ve milletini çok sevmesi, onun kişiliğinin gelişmesinde etkili olmuştur. Onun, esareti benliğine ve yurttaşlarına yakıştıramayan ruhu, onuru, milletine olan inancı ve ona inanan milyonların mücadelesi ile bugün hepimiz Türkiye Cumhuriyeti
bayrağı altında özgürce nefes alıp veriyoruz. Böylesi bir lidere sahip olmanın, O'nun kurduğu Cumhuriyette yaşamanın haklı gururunu yaşayan Türk Ulusu'nun her 10 Kasım
'da Atası'na olan özlemi katbekat artmaktadır" ifadelerini kullandı. Toroslar
Belediye Başkanı Hamit Tuna
, "Kurtuluş Savaşımızın eşsiz Başkomutanı, Büyük Devlet Adamı Ulu Önderimiz Atatürk, 'Yurtta Barış, Cihanda Barış' ilkesiyle sadece Türk Milleti'nin değil, bütün dünyanın kabul ettiği bir dünya lideridir.Biz her zaman ki gibi Ulu Önderimiz Atatürk ve O'nun kurduğu Cumhuriyet'i gelecek nesillere anlatmak görev ve misyonunu yılmadan sürdürmeye devam edeceğiz. Bir kez daha söz veriyoruz ki eserlerini korumak boynumuzun borcudur" şeklinde konuştu.
"Ülkemizi daha güçlü hale getirmek Atatürk'e en anlamlı saygıdır"
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızılta, "10 Kasım, milletimiz için Atatürk'ü anma günü olduğu kadar, aynı zamanda O'nun bilim, çağdaşlaşma ve evrensel insanlık ideallerini gerçekleştirme konusundaki kararlılığımızı gösterme günüdür. Dayandığı evrensel insanlık değerleri ve odak noktası bilim olan düşünceleri, ayrıştırmadan tüm milletimizi kucaklamış, ulusumuzun ortak paydası olmuş ve bizi birey olarak değerli kılan vatandaşlık sıfatı ile yüceltmiştir. İş dünyası olarak ülkemizin aydınlık geleceğine olan inancımızı yineleyerek, ülkemizi daha güçlü, daha zengin bir ülke haline getirme yolunda atılan her adımın, Atatürk'ün aziz hatırasına en anlamlı saygı olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.
Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz mesajında şu ifadeleri kullandı: "Milletimizin çağdaş bir toplum olma yolunda geleceğini aydınlatmış gerçek bir önder olan Atatürk, bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü ve Cumhuriyetimizin değerlerini sonsuza kadar korumayı ve savunmayı Türk gençliğine bırakmıştır. Atatürk'ü her 10 Kasım'da daha iyi anlamak ve anlatmak hepimizin görevi olsun ki, bizden sonraki nesillerimiz onu daha iyi anlasın. Çocuklarımıza ve bizden sonraki nesillere yapacağımız en iyi hizmet budur. O'nun ilke ve devrimleri ülkemizin geleceğine yön vermeye devam edecektir." - MERSİN
Ali ihsan,Mersin,Mustafa Kemal Atatürk
10 Kasım 2018 Cumartesi 10:39