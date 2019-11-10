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10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıl dönümünde tüm yurtta ve dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Çorlu'da da düzenlenen törenle anıldı.

10.11.2019 11:25 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:3010 Kasım Atatürk'ü Anma Günü
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıl dönümünde tüm yurtta ve dünyanın dört bir yanında olduğu gibi 'da da düzenlenen törenle anıldı.

Atatürk'ü anma programı Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreni ile başladı. Yapılan çelenk sunma töreninde Çorlu Kaymakamlığı, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanlığı ve Çorlu Belediye Başkanlığı çelenkleri sırasıyla Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt tarafından Atatürk Anıtı'na sunuldu.

Programın devamında saat 9'u 5 geçe sirenler ve askeri bando eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son bulan çelenk sunma törenine protokol üyeleri, askeri erkan, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sirenlerin çaldığı sırada Atatürk Meydanı'ndan geçen sürücüler de araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu ve araçlarının klaksonlarına uzun uzun bastı.

Çorlu'da düzenlenen anma programı kapsamında Çorlu Halk Eğitimi Merkezi 15 Temmuz Konferans Salonu'nda da etkinlik gerçekleştirildi. - TEKİRDAĞ

Mustafa Kemal Atatürk, Garnizon Komutanlığı, Çorlu, Güncel

Kaynak: İHA

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