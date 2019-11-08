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10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

Edirne Valisi Ekrem Canalp, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

08.11.2019 11:18 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:18 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
Valisi Ekrem Canalp, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Canalp, mesajında, Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük komutan, eşsiz devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 81. yıl dönümünde, minnet ve şükranla andıklarını belirtti.
Türk milletinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, tüm imkansızlıklara rağmen tarihinin en başarılı mücadelesi verip,çok ağır bedeller ödeyerek bağımsızlığını kazandığını ifade eden Canalp, şunları kaydetti:
"Ulu Önder Atatürk, yok edilmek istenen milletimizi ayağa kaldırmış, yıkılmış vatan toprakları üzerinde yeni bir devlet kurarak, çağdaş dünyayla bütünleşmemizi sağlamış, bizlere demokratik bir Cumhuriyet, bağımsız bir ülke ve aydınlık yarınlar armağan etmiştir.
Atatürk'ün bizlere bırakmış olduğu bu değerli mirası geleceğe taşıyabilmek için, uğrunda büyük bedeller ödenen yurdumuza ve bağımsızlığımıza her şartta sahip çıkmalı, Cumhuriyet'imizi yaşatmanın ve yüceltmenin hepimizin ortak sorumluluğu olduğunu asla unutmamalıyız.

Büyük Önder Atatürk'ün aramızdan ayrılışının yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kazanımları ve onun ilke ve inkılapları ışığında; hoşgörü, uzlaşma, birlik, beraberlik ve barış içinde yaşamak, modern dünya ailesinin en saygın üyeleri arasında olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığı için çok çalışmak, hepimizin temel görevidir.

Aziz Atam, milletimizin çağdaş dünyada saygın bir yer edinebilmesi için bize emanet ettiğiniz Cumhuriyetimizi, ilke ve hedefleriniz doğrultusunda güçlü kılma ve Türkiye'yi daha ileri seviyelere ulaştırma çabalarımız artarak devam edecektir. İnanıyorum ki, gelecek nesillerimiz de Cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılmak için aynı azim ve kararlılıkla mücadelelerine devam edeceklerdir.
Bu duygu ve düşüncelerle, aramızdan ayrılışının 81. yılında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha saygı, rahmet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun."

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Türkiye, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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