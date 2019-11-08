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10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

08.11.2019 17:16 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:16 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
Valisi Ahmet Hamdi Nayir, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Nayir, mesajında, cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü hayata veda edişinin 81. yılında bir kez daha rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.
Aziz millete hayatını adayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, necip Türk milletinin onurlu yürüyüşünde en büyük rehber olduğunu belirten Nayir, mesajında şunları kaydetti:
"İstiklal Savaşı ile yeniden ve daha güçlü bir şekilde tarih sahnesine çıkan milletimiz, bağımsızlığını ilelebet yaşatma azim ve kararlılığını tüm dünyaya göstermiştir. Millet olarak Atatürk'ün en büyük eserim dediği 'Cumhuriyeti anlamak ve cumhuriyetimizin ve demokrasimizin değerini her şartta korumak, onun açtığı yolda ilerleyip, gösterdiği hedefe ulaşmak için göstereceğimiz her türlü çaba, ona olan saygımızın en güzel ifadesidir. Bu duygu ve düşüncelerle cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun şahsında dava ve silah arkadaşlarını, İstiklal Savaşı'nın tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi sevgi, saygı, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun."

Mustafa Kemal Atatürk, Ahmet Hamdi Nayir, 10 Kasım, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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