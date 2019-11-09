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10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

09.11.2019 10:12 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:1210 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Minsolmaz, mesajında, vatanın bekası ve milletin bağımsızlığına tüm yaşamını adamış, Milli Mücadele'de büyük zaferler kazanmış, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 81. yıl dönümünde saygı, minnet ve rahmetle anıldığını belirtti.
Atatürk'ün dünyanın en önemli lideri olduğunu aktaran Minsolmaz, mesajında şunlara yer verdi:
"Atatürk, büyük milletimizin canından değerli bildiği vatan topraklarını parçalamaya yeltenenlere, kutsal değerlerimizi çiğneme cüreti gösterenlere karşı, milletimizin en zor zamanlarında liderlik yapmış,siyasi ve askeri dehasıyla zamanın küresel güçlerine karşı birlik ve beraberlik içerisinde istiklal ve istikbal mücadelemizi başarıya ulaştırmıştır.
Bizler de bugün, tarihin her evresinde kendisini parçalamaya, yok etmeye çalışanlar karşısında, ihanetlere, isyanlara ve her türlü kirli oyunlara rağmen birlik olmayı başarmış bir milletin mirasçısı olarak; Cumhuriyet'in kazanım ve değerlerine sahip çıkmak ve ebediyete kadar payidar kalabilmesi için çalışmak zorundayız .Ülkemizde ve bölgemizde yaşanan olaylara karşı aynı dirayeti göstermek Atatürk'ün ve aziz ecdadımızın emaneti olan Cumhuriyet'i,demokrasiyi, milli iradeyi millet egemenliğini canla başla korumalıyız."

Mustafa Kemal Atatürk, AK Parti, 10 Kasım, Güncel

Kaynak: AA

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