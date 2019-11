AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Tekirdağ Ticaret Sanayi Odası (TSO) Başkanı Cengiz Günay ve Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.Milletvekili Yel, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarının işaret ettikleri, hayatları boyunca da ulaşmak için azimle mücadele verdikleri hedeflere millet olarak her zamankinden daha yakın olduklarını belirtti.Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazi ve şehitlerden devralınan mirası azimle taşımaya, gazi ve şehitlerin uğruna can verdikleri bu güzel vatanı daha da büyütmeye devam edeceklerini aktaran Yel, şunları kaydetti:"Milletimizle beraber, cumhuriyetimize ve demokrasimize sahip çıkmaya ve onları yüceltmeye devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti içeriden ve dışarıdan tüm engellemelere rağmen tek yürek halinde tarihi yükselişini sürdürdü ve sürdürmeye de devam edecektir. Bu düşüncelerle, ebediyete uğurladığımız bugünde; büyük devlet adamı, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakarca şehit olan kahramanlarımızı bir kez daha saygı, şükran ve rahmetle yad ediyorum."TSO Başkanı Günay'ın mesajıTekirdağ TSO Başkanı Cengiz Günay da Atatürk'ün dünyanın ender yetiştirdiği eşsiz bir komutan ve dahi bir yönetici olduğunu aktardı.Günay, Atatürk'ün açtığın yolda, gösterdiği hedefler doğrultusunda ilerlemenin, aziz milletin her zaman ortak gayesi olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:"Bağımsızlık karakteri, milletine ve ülkesine olan sevgisi, milli egemenlik ve demokrasi anlayışı, çağdaş uygarlık hedefleriyle yalnızca bizlerin değil, tüm dünyanın hayranlığını kazanan, cumhuriyetimizin kurucusu, büyük devlet adamı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikal edişinin 81. yıl dönümünde bir kez daha özlem ve rahmetle anıyoruz.Mustafa Kemal Atatürk, kendisini milletine adamış, bağımsızlık ve özgürlük yolunda karşısına çıkan tüm güçlüklere direnmiş, yaşamına sığdırdığı büyük başarılarla başka milletlere örnek olmuş, milletimizin her alanda yücelmesi için yılmadan çaba göstermiş ölümsüz bir liderdir. Ulu Önder Atatürk, Kurtuluş Savaşı ile Türk milletinin yeniden ve daha güçlü bir şekilde tarih sahnesine çıkmasını sağlamış, cumhuriyet ile de Türk insanına çağdaş uygarlığın kapılarını açmıştır."-Rektör Şahin'in mesajıNKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ise ebediyete intikalinin 81. yılında, cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle andığını, gösterdiği medeniyet yolunda 2023, 2053 ve 2071 hedefleri ile ilerlemeye devam ettiklerini belirtti.Prof. Dr. Şahin, şunları kaydetti."Atatürk, sadece milletimizin değil, bütün insanlığın sevgisini ve saygısını kazanmış bir liderdir. İleri görüşlülüğü, dünya gerçeklerini iyi bilmesi ve insani değerlere verdiği önem onu dünyanın saygın liderlerinden biri yapmıştır. Onun temel felsefesi, ülkemizin sahip olduğu imkanları güçlendirerek milletimizi birlik ve beraberlik içinde muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmaktır.Milli irade bilinci yüksek milletimiz de Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatmak konusunda kararlıdır. Bu anlamlı günde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kişiliğinde vatan müdafaasının tüm isimsiz kahramanlarını ve bu uğurda canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükranla yad ediyor, hayatına devam etmekte olan gazilerimize de acil şifalar ve sağlıklı günler diliyorum."