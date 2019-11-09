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10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

09.11.2019 10:56 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:5610 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
Valisi Osman Bilgin, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Bilgin, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, bağımsızlığın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81. ölüm yıl dönümünde rahmet, minnet ve şükranla anıldığını belirtti.
Atatürk'ün tarih boyunca yetişen büyük önderlerden biri olduğunu belirten Bilgin, mesajında şunlara yer verdi:
"O, bilgisi, sevgisi, hoşgörüsü, barışçıl olması ve demokrat kimliği ile dünyada hayranlık uyandırmış ve dünya durdukça unutulmayacak kişiler arasında yerini almıştır. İleri görüşlülüğünün bir tezahürü olan fikirleriyle ve başta cumhuriyetimizin kuruluşu olmak üzere, gerçekleştirdiği inkılaplarla modern dünyanın sunduğu tüm imkanlardan azami derecede yararlanmamızı sağlamıştır. Bu sayede, medeniyet yarışının tüm hızıyla devam ettiği günümüz dünyasında, Yüce Türk Milleti bağımsızlığından ve kültüründen taviz vermeden hak ettiği muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak için kararlılıkla ilerlemektedir.
Bizler de bugün, cumhuriyetin kazanım ve değerlerine sahip çıkarak ülkemizde ve bölgemizde yaşanan olaylara karşı güçlü bir dirayet göstererek, Atatürk'ün ve aziz ecdadımızın emaneti olan cumhuriyeti, demokrasiyi, milli iradeyi, millet egemenliğini canla başla korumalıyız."

Mustafa Kemal Atatürk, Lütfullah Bilgin, Kırklareli, 10 Kasım, Güncel

Kaynak: AA

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