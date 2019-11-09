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10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Zekası, komutası, bilgisi, karakteriyle her daim takdir edilen Ulu Önder'e sahip olduğu için en şanslı millet Türk milletidir.

09.11.2019 11:30 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:3010 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi , "Zekası, komutası, bilgisi, karakteriyle her daim takdir edilen Ulu Önder'e sahip olduğu için en şanslı millet Türk milletidir." ifadesini kullandı.
Palandöken, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Bağımsızlık mücadelesine önderlik ederek üstün askeri yeteneği ve kararlı duruşuyla destansı mücadeleyi Cumhuriyet ile taçlandıran, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 81.yıl dönümünde saygı ve minnetle andığını belirten Palandöken, "Zekası, komutası, bilgisi, karakteriyle her daim takdir edilen Ulu Önder'e sahip olduğu için en şanslı millet Türk milletidir." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın da Atatürk'e minnet borcunun daima çalışkan olmakla ödeneceğini belirttiği mesajında, "Aziz milletimizle destanlar yazan Ulu Önder'in fikirlerine bağlı olmak ve ilkelerinin peşinden gitmek hepimizin boynunun borcudur. Şoför camiası adına daima onun izinden gideceğimizin teminatını veriyoruz." ifadelerini kullandı.
Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran da mesajında, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine yükseltmek, Cumhuriyeti güçlü kılmak ve sonsuza kadar yaşatmak için çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.
Baran, şunları kaydetti:
"İstiklal ve istikbal mücadelesinin devam ettiği günümüzde Mustafa Kemal Atatürk'ün başarısı bugün daha iyi idrak edilmektedir. Milletimiz geçmişte olduğu gibi bugün de önüne çıkan tüm engelleri birlik ve beraberlik içinde aşma gayretindedir."

Mustafa Kemal Atatürk, Palandöken, 10 Kasım, Güncel

Kaynak: AA

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