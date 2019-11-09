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10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan ve İl Başkanı Kadem Mete, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

09.11.2019 12:40 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:4010 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan ve İl Başkanı Kadem Mete, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.
Demir, mesajında, Atatürk'ün tüm güçlüklere rağmen yaşamına sığdırdığı büyük başarılarla milletine modern Türkiye Cumhuriyeti'ni armağan etmiş büyük bir lider olduğuna işaret etti.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, dünyanın sayılı liderlerinden Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlik yıllarından itibaren milletinin, devletinin istikbali için durmaksızın emek sarf ettiğini belirten Demir, mesajını şöyle sürdürdü:
"Şahit olduğu dönemde olağanüstü denebilecek yetenekleriyle, parlak zekasıyla ön plana çıkan Atatürk, milletimizin var olma mücadelesinde zor şartlara rağmen başı çekmiş, dünya milletleri karşısında saygınlığımızı pekiştirmemize olanak sağlamıştır. Atatürk, bağımsızlık yolunda karşısına çıkan tüm güçlüklere direnen, yaşamına sığdırdığı büyük başarılarla başka milletlere örnek olan ve toplumun her alanda yücelmesi için yılmadan çaba gösteren büyük bir lider, büyük bir devlet adamıdır. Büyük Önder, milli mücadelemiz ile Türk Milleti'nin yeniden ve daha güçlü bir şekilde tarih sahnesine çıkmasını sağlamış, cumhuriyet ile Türk insanına çağdaş uygarlığın yolunu açmıştır. Aradan yüzyıllar geçse de Büyük Önder asla unutulmayacaktır."
"Gençlere ve çocuklara iyi anlatmak gerekiyor"
Milletvekili Yelda Erol Gökcan ise istiklal mücadelesine önderlik eden, milletin eşsiz fedakarlığıyla bu destansı mücadeleyi zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün üstün askeri yönetimi, kararlı duruşuyla, başarılı bir komutan ve lider olarak dünya tarihinde saygın bir yer edindiğini vurguladı.
Milletine duyduğu sonsuz güven ve inancıyla çıktığı zorlu yolda, milletini müşterek bir ideal etrafında birleştirmeyi başaran Atatürk'ün istiklal mücadelesini Cumhuriyetin kuruluşuyla taçlandırdığını ifade eden Gökcan, Atatürk'ün mücadeleci ve kurucu vasıflarını gençlere ve çocuklara iyi anlatmak gerektiğini kaydetti.
"Milletimizin gönlündeki yeri müstesnadır"
İl Başkanı Kadem Mete ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 81. yılında rahmetle yad ettiğini belirtti.
Atatürk'ün "En büyük eserim" dediği Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün ve ilelebet baki kalacağını ifade eden Mete, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:
"İmkansızlıklar içindeki bir milleti kararlı duruşu, azmi, cesareti ve çalışkanlığıyla yeniden bağımsızlığına kavuşturan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletimizin gönlündeki yeri müstesnadır. Atatürk ve silah arkadaşlarına Allah'tan rahmet diliyor, kurtuluş mücadelemizde, terörle mücadelede, 15 Temmuz demokrasi zaferimizde ve sınır ötesi operasyonlarda şehitlik mertebesine ulaşan aziz şehitlerimize, gazilerimize şahsım ve partim adına minnettarlığımı ifade ediyorum."

Mustafa Kemal Atatürk, Kadem Mete, 10 Kasım, Güncel

Kaynak: AA

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