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10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut ve Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

09.11.2019 14:40 | Son Güncelleme: 09.11.2019 14:4010 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut ve Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.
Belediye Başkan Bulut, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 81'inci yılında saygı, rahmet ve şükranla andıklarını belirtti.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün övgüye değer birçok üstün meziyeti, şahsında toplamış büyük bir fikir ve devlet adamı olduğunu aktaran Bulut, açıklamasında şunlara yer verdi:
"Hayatını ülkesine ve milletine adayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, içinde bulunduğu zor şartlara ve sahip olduğu sınırlı imkanlara rağmen, milletinden aldığı güç ve destekle bağımsız ve millet egemenliğine dayalı Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna öncülük etmiştir. Binlerce yıllık şanlı tarihimiz ve büyük bir cihan devletinin mirası üzerinde yükselen genç Cumhuriyetimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' sözleriyle bizlere emanet etmiştir."
Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir
Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün insan sevgisiyle yoğrulmuş, bütünleştirici ve aydınlatıcı düşünce yapısıyla milletimiz ve insanlık için uygar yaşamın, bağımsızlığın, gelişmenin evrensel simgesi olduğunu belirtti.
Özdemir mesajında, "Büyük şahsiyetler fikirleriyle, eserleriyle, fedakar gayretleriyle anılırlar. Bizler de ülke olarak, kendisini İstiklal Savaşımızın başkumandanı, bağımsızlığımızın sembolü ve cumhuriyetimizin kurucusu olarak gururla anıyoruz. Silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizle birlikte, Kurtuluş Savaşı'nda istiklal ve istikbali için canı pahasına mücadele eden aziz milletimizin kararlılığını, cumhuriyetimizin kuruluşuna yaptığı öncülükle geleceğe taşıyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 81. yıl dönümünde rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun." ifadelerini kullandı.

Ziraat Mühendisleri Odası, Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Kilis, Güncel

Kaynak: AA

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