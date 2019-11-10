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10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'i ölümünün 81. yılında minnet ve şükranla andıklarını belirtti.

10.11.2019 10:50 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:5010 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'i ölümünün 81. yılında minnet ve şükranla andıklarını belirtti.
Balta, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, Gazi Mustafa Kemal'in, üstün askeri dehası ve kararlı duruşuyla başarılı bir komutan olarak milli bellekleri ve dünya tarihinde saygın bir yer edindiğini vurguladı.
Atatürk'ün, önderlik ettiği istiklal mücadelesinin kazanılmasının ardından Cumhuriyeti kurduğunu, daha sonra istikbal mücadelesine de önderlik ederek, ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için yoğun gayret gösterdiğini kaydeden Balta, "Bugün bizler, istiklal ruhuna ve kurtuluş felsefesine sıkı sıkı sarılarak, Cumhuriyetimizin ideallerini ve hedeflerini, aziz milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmek için aynı heyecanla azimle çalışmaktayız." ifadesini kullandı.
Balta, Türkiye'nin, istikrar içinde güçlenmeye, büyümeye ve demokrasinin standartlarını her geçen gün yükseltmeye devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Onun en büyük eserim dediği ve gelecek nesillere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyetini ecdadımızdan aldığımız güç ve ilhamla daha ileriye taşımak, daha güçlü, daha müreffeh bir ülke haline getirmek için mücadele verdiğimiz ülkemiz, bugün dünyada sözü dinlenen, dostluğu aranan ve uluslararası sorunların çözümünde aktif rol üstlenen yüksek itibara sahip ve örnek gösterilen bir konuma yükselmiştir. Gazi Atatürk'ün bize bıraktığı eşsiz mirası, mücadele aşkını, azmini ve cesaretini gelecek nesillerimize anlatmak bizim asli vazifelerimizdendir. Cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılmak ve ülkemizi muasır medeniyet seviyesine taşımak için hep birlikte yol almaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle vefatının 81. yılında, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarına bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi ve tüm ecdadımızı şükranla anıyorum."

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Güncel

Kaynak: AA

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