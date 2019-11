CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu , Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.Gündoğdu, mesajında, işgallere karşı verdiği bağımsızlık ve özgürlük mücadelesiyle, Türkiye Cumhuriyeti'nin doğmasını sağlayan Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 81. yılında saygı ve şükranla anıldığını bildirdi.Atatürk'ün Türk milletine armağan ettiği bağımsızlık ve özgürlük zaferinin dünyada işgal ve sömürü altında yaşayan bütün ulusların umudu ve direnci olduğunu belirten Gündoğdu, bir ulusun küllerinden yeniden doğmasını başararak bulunduğu çağın en modern ve çağdaş devletini kurduğunu kaydetti.Gündoğdu, mesajınlar şunları kaydetti:"Ulu önderimizin 81 yıl önce bedeni aramızdan ayrılmış olsa da devrimleri, ilkeleri ve hedefleriyle bize liderlik etmeye devam ediyor ve devam edecektir. Her zaman aklı ve bilimi önceleyen ve öğütleyen Atamızın bizlere armağan ettiği çağdaş, laik, demokratik tam bağımsız cumhuriyetimizin çağdaşlaşma ve modernleşme projesini içine sindiremeyenlerin saldırıları içerde ve dışarda devam etmektedir. Hiç kimsenin şüphesi olmasın, her hal ve şartta birlik ve beraberliğimizi koruyarak Atatürk'ün ışığıyla, aklın ve bilimin yolunda laik demokratik cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacağız."-Turhan AltıntelKırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 81. yıldönümünde saygı ve rahmetle andıklarını kaydetti.Atatürk'ün Türk milletinin bağrından çıkararak son nefesine kadar milletin her alanda yücelmesi için çaba gösterdiğini aktaran Altıntel, ileri görüşlülüğü, eserleri, barışçı kimliği ve evrensel düşünce yapısı dünyanın saygın liderlerinden biri haline getirdiğini bildirdi.Ulu Önder Atatürk, kurtuluş savaşı ile Türk milletinin yeniden ve daha güçlü bir şekilde tarih sahnesine çıkmasını sağladığını ifade eden Altıntel, "Atatürk cumhuriyet ile Türk insanına çağdaş uygarlığın kapılarını açmıştır. Bugün 10 Kasım bizler için, Atatürk'ü fikirleriyle, idealleriyle anma ve cumhuriyetin değerlerini koruyarak ebediyete kadar yaşatma kararlılığını gösterme günüdür. Cumhuriyetimizin kazanımlarını korumak, kollamak ve yeni nesillere aktararak sonsuza kadar yaşatmak en önemli görevimiz olacaktır." ifadelerini kullandı.-Soner IlıkKırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, mesajında, Atatürk'ün adının yaşadığı yüzyılı aşmış ve dünya tarihine altın harflerle yazıldığını bildirdi.Atatürk'ün ilkeleri sayesinde bugün Türkiye'nin çağdaş uygarlık seviyesine yükseldiğini belirten Ilık, bunu engellemeye çalışan iç ve dış mihraklara karşı mücadelenin de sonuna sürdürüleceğine inancının tam olduğunu kaydetti.Atatürk'ün fikirleri ve eserlerinin Türk milleti var oldukça daima yaşayacağını aktaran Ilık, mesajında şunlara yer verdi:"Türk Milleti olarak, böyle bir lidere sahip olmakla duyduğumuz onur, hiçbir şeyle kıyaslanamaz. İş dünyası, Atatürk'ün özel sektöre olan güvenini boşa çıkarmayacaktır. Bağımsızlık savaşımızın ardından en büyük mücadelemiz, uygarlık ve ekonomik gelişim üzerinedir. Çok çalışarak, çok üreterek dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında olmak gibi büyük ve ulvi bir hedefimiz var. Ulu önderin yaşamı boyunca verdiği mücadele birçok ülkenin bağımsızlık savaşına ışık tutmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü şükran ve minnet ile anıyoruz."