10 Kasım Atatürk'ü Anma Satranç Turnuvası'nda Ödüller Sahiplerini Buldu

STH Travel sponsorluğunda düzenlenen 10 Kasım Atatürk
'ü Anma Satranç Turnuvası'nda yaklaşık 300 sporcu 3 farklı kategoride yarışken, turnuvada toplam 11.350 TL ödül dağıtıldı.
10 Kasım Atatürk'ü Anma Satranç Turnuvası'nın ödül törenine Galatasaray Spor Kulübü
Başkanı Mustafa Cengiz
, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Kutlu
, Türkiye
Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay, Galatasaray Spor Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Gürol Ayan, Sicil Kurulu Üyesi, Jale Ayşe Karaveli, Disiplin Kurulu Üyesi Alev Oraloğlu ve STH Travel Kurucusu Tolga Özbabacan katıldı.
Başkan Mustafa Cengiz, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Satranç Turnuvası'nda yaptığı konuşmada;
"Ben aslında çok mutluyum. Değerli Yönetim Kurulu Üyemiz Dilek Hanım bu turnuvayı söylediğinde dinleyelim dedim. Bu bizim için bir ilk. Satranç branşımızın kuruluş tarihi 2014'te Ünal Aysal
zamanı. 4 yıldır ciddi bir aksiyon gösterme fırsatı bulamadık. İlk defa bizim yönetimimize nasip oldu ve sizleri bir araya getirdik. Satranç benim sevdiğim spor. Buğday hikayesini ben de bilmiyorum. Çoğunuzun ilk dersi odur sanır. Geometrik artışın ne olduğunu insana öğreten, analitik düşünmeye teşvik eden, gençlerimizin yetişmesinde çok önemli bir nokta bence. Satranç, olası hamleleri tahmin etme sanatıdır. Tahmin sonsuzdur, o yüzden insan beyni en yeni, en gelişmiş bilgisayarı bile yenebiliyor. Bu satrancın ne kadar derin bir spor olduğunu gösterir. Özellikle burada gördüğüm genç çocuklar beni mutlu ediyor. 300'e yakın katılımcı var, müthiş bir sayı dediler bana. Daha önce sevgili rakibimiz de bir turnuva düzenlemiş. Biz Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ü rahmetle anıyoruz. Atamız bir 10 yıl daha yaşasaydı Türkiye çok daha farklı bir ülke olurdu. Kendisini adına düzenlediğimiz bu turnuvada saygıyla anarak, bu evlatlarımızın da ona yakışır ve ona yaraşır bir ülkenin parçaları olmalarını dileyerek teşekkür eder, saygılar sunarım." ifadelerini kullandı.
10 Kasım Atatürk'ü Anma Satranç Turnuvası'nda ödül kazanan sporcular şöyle:
A Kategorisi
2. Işık Can
B Kategorisi
1. Alpin Can
2. Hasan Yılmaz
C Kategorisi
1. Levent Canımoğlu
3. Türker Cem Aydoğdu
10 Kasım,Mustafa Kemal Atatürk
12 Kasım 2018 Pazartesi 17:10