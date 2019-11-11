10 Kasım Atatürk'ü Anma Satranç Turnuvası yapıldı

Adana
Büyükşehir Belediyesince bu yıl ilk defa 10 Kasım Atatürk'ü Anma Satranç Turnuvası gerçekleştirildi.
Atatürk Spor
Salonu'nda 9-10 Kasım tarihlerinde gerçekleşen turnuvaya 400'ün üzerinde sporcu katıldı. 5 Kategoride yapılan turnuvada dereceye girenlere ödülleri Satranç Federasyonu Adana İl Temsilcisi Yalçın Gergeroğlu ile Adana Büyükşehir Belediyesi bürokratları verdi.
Turnuvada ödül alan isimler ve kategorileri şöyle:
A Kategori: 1- Muhammed Taşkaya, 2- Fahed Sokany, 3- Barkın Can Özkale
B Kategori: 1- Sarp Ata Uzun, 2- Efe Gültekin, 3- Mehmet Ali Akalper
B Kategorisi En iyi Kadın: 1- Dilber Su Topçu, 2-Nesli Çolak, 3- Gülce Bakır
10 Yaş ve Altı Kategorisi: 1- Tahsin Efe Dönmez, 2- Utku Akarslan, 3- Berkay Yılmaz
10 Yaş Altı En İyi Kadın: 1- Kayla Nil Zeybek, 2- Bilge Öztürk, 3-Ece Polat - ADANA