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10 Kasım Atatürk'ü Anma Satranç Turnuvası yapıldı

Adana Büyükşehir Belediyesince bu yıl ilk defa 10 Kasım Atatürk'ü Anma Satranç Turnuvası gerçekleştirildi.

11.11.2019 12:10 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:1510 Kasım Atatürk'ü Anma Satranç Turnuvası yapıldı
Büyükşehir Belediyesince bu yıl ilk defa 10 Kasım Atatürk'ü Anma Satranç Turnuvası gerçekleştirildi.

Atatürk Salonu'nda 9-10 Kasım tarihlerinde gerçekleşen turnuvaya 400'ün üzerinde sporcu katıldı. 5 Kategoride yapılan turnuvada dereceye girenlere ödülleri Satranç Federasyonu Adana İl Temsilcisi Yalçın Gergeroğlu ile Adana Büyükşehir Belediyesi bürokratları verdi.

Turnuvada ödül alan isimler ve kategorileri şöyle:

A Kategori: 1- Muhammed Taşkaya, 2- Fahed Sokany, 3- Barkın Can Özkale

B Kategori: 1- Sarp Ata Uzun, 2- Efe Gültekin, 3- Mehmet Ali Akalper

B Kategorisi En iyi Kadın: 1- Dilber Su Topçu, 2-Nesli Çolak, 3- Gülce Bakır

10 Yaş ve Altı Kategorisi: 1- Tahsin Efe Dönmez, 2- Utku Akarslan, 3- Berkay Yılmaz

10 Yaş Altı En İyi Kadın: 1- Kayla Nil Zeybek, 2- Bilge Öztürk, 3-Ece Polat - ADANA

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Adana, Spor

Kaynak: İHA

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