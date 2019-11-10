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10 Kasım Atatürk'ü Anma töreni

Atatürk'ün aramızdan ebediyete intikal edişinin 81'inci yılında SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde düzenlenen törenle anıldı.

10.11.2019 12:55 | Son Güncelleme: 10.11.2019 13:0010 Kasım Atatürk'ü Anma töreni
Atatürk'ün aramızdan ebediyete intikal edişinin 81'inci yılında SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde düzenlenen törenle anıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşma yapan SANKO Üniversitesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, "Hüzünlüyüz, hepimizin içinde ince bir sızı, yüreğimizde tarifi zor duygular var" dedi. Dr. Kileci, "Cumhuriyetimizin Kurucusu, bağımsızlığımızın baş mimarı, Başkomutanı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün naçiz bedeninin ebediyete intikal edip, ilke ve inkılaplarıyla, vazgeçilmez sevdasıyla kalplerimize gömülüşünün 81'inci yılında, aziz hatırası önünde saygıyla eğilmek için toplanmış bulunuyoruz" diye konuştu.

"Atamızın ilke ve inkılaplarına sahip çıkmalıyız"

Dr. Kileci, Atamıza gerçekten değer verdiğimizi, O'nu gerçekten sevdiğimizi, O'nu gerçekten unutmadığımızı ve unutturmayacağımızı göstermenin yolunun ilke ve inkılaplarına sahip çıkmaktan, O'nu anlamaktan, O'nun gibi düşünebilmekten, çocuklarımızı da aynı şekilde yetiştirmekten geçtiğini söyledi. "Lütfen okuyun, Atatürk'ün Nutuk'unu okuyun, O'nun ilke ve inkılaplarını okuyun. O'nu anlamaya çalışın. Emin olun ki her defasında saygınız ve sevginiz daha da artacak, hüznünüz daha da derinleşecektir" diyen Dr. Kileci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Atam sana ne kadar teşekkür etsek ne kadar dua etsek azdır. Sana minnettarız, senin izindeyiz. Ebedi uykunda rahat ol Atam. Bizler kurduğun Cumhuriyet'e, ilke ve inkılaplarına sahip çıkacak, yolundan asla ayrılmayacağız."

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Hakan Kılıç'ın sunuculuğunu yaptığı törende, Tıp Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi İbrahim Halil Altınbaş, Muzaffer Ender'in "Dağ Başını Duman Almış" isimli şiirini seslendirdi.

Tören, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk anısına hazırlanan filmin izlenmesiyle son buldu. - GAZİANTEP

Mustafa Kemal Atatürk, Güncel

Kaynak: İHA

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