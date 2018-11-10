10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni Yapıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80. yıldönümünde Erzurum'da düzenlenen törenle anıldı.<br><br>Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma etkinlikleri Havuzbaşı'ndaki Atatürk anıtında başladı. Törene Erzurum Valisi Okay Memiş, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.<br><br>Anıta Erzurum Valiliği, 9. Kolordu Komutanlığı ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından çelenk sunumu yapıldı. Ardından saat 09.05'de sirenler eşliğinde bayraklar yarıya indirilerek 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.<br><br>Anma töreninin ardından Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törene geçildi. - ERZURUM