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10 Kasım'da 3 bin 363 İzmirli Atatürk Müzesi'ni ziyaret etti

1934 yılları arasında İzmir'e gelişinde kaldığı daha sonra müzeye dönüştürülen evi, ölümünün 81'inci yıl dönümü olan 10 Kasım'da 3 bin 636 kişi ziyaret etti.

13.11.2019 13:28 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:2810 Kasım'da 3 bin 363 İzmirli Atatürk Müzesi'ni ziyaret etti

1934 yılları arasında 'e gelişinde kaldığı daha sonra müzeye dönüştürülen evi, ölümünün 81'inci yıl dönümü olan 10 Kasım'da 3 bin 636 kişi ziyaret etti. İzmirliler, Atatürk'ün özel eşyalarının bulunduğu müzeyi gezerek, Ata'yı en güzel şekilde andı.

İzmir'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1930- 1934 yılları arasında kaldığı daha sonra müzeye dönüştürülen eve, 10 Kasım günü ziyaretçi yakını oldu.

İzmirliler, İzmir'e giren ilk Türk ordusunun karargah olarak kullandığı bu evi ziyaret etti. Çalışma odası, yatak odası, toplantı odası gibi bölümleri olan evin her odasını gezen İzmirliler, aynı zamanda Atatürk'ün giydiği ceket, gömlek, şapka, eldiven, tespih gibi eşyaları da görme fırsatı yakaladı. 13 Şubat 1923'te İktisat Kongresi'nin gerçekleştiği evi dolaşan ziyaretçiler, Atatürk ve silah arkadaşlarının bal mumu heykellerini hayranlıkla izledi. Geçmişten izler taşıyan müze, gün sonunda 3 bin 636 kişiyi ağırladı.



Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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