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10 Kasım'da Ata'ya özel anma

İSTEK Kuşadası Okulları'nın öğrencileri, Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yıl dönümünde Ata'yı özel koreografi ile andı.

10.11.2019 12:15 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:1510 Kasım'da Ata'ya özel anma

İSTEK Okulları'nın öğrencileri, Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yıl dönümünde Ata'yı özel koreografi ile andı. Siyah kıyafetler giyen öğrenciler, okul bahçesinde saat kadranındaki 09.00 şeklini ve 1938 yazısını oluşturdu. Öğrenciler, saat Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yumduğu 09.05'e geldiğinde sirenler çalarken 1938 yazısında sonsuzluk şeklini oluşturdu. İstekli öğrenciler ve öğretmenler çok özel koreografiyi üzerinde Atatürk'ün resminin bulunduğu ay-yıldızlı bayrağı açıp kalp şekli ve "Özlemle" yazısıyla tamamladı.



Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Kuşadası, Güncel

Kaynak: DHA

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