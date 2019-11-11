Haberler » Güncel » 10 Kasım'da bir ilk, 'Bizim Dilimizle Atatürk' büyük ilgi gördü - Haber

10 Kasım'da bir ilk, "Bizim Dilimizle Atatürk" büyük ilgi gördü

Zonguldak'ta 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde özel gereksinimli öğrenciler tarafından hazırlanan "Bizim Dilimizle Atatürk" sunumu ayakta alkışlandı.

11.11.2019 17:04 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:0910 Kasım'da bir ilk,
'ta 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde özel gereksinimli öğrenciler tarafından hazırlanan "Bizim Dilimizle Atatürk" sunumu ayakta alkışlandı.

Zonguldak'ta Valilik programı dahilinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma sunumu özel gereksinimli öğrenciler tarafından gerçekleştirildi. Bu özel çocukların belkenilenin üzerindeki gayretleri izleyenlerin beğenisini kazandı. Ata'ya duydukları özlemi 'kum etkinliği, özlü sözler, Bandırma Vapuru, Ata'nın sevdiği türküler ve şiirlerle' dolu dolu yansıttılar.

Bazı sahnelerde izleyinciler gözyaşlarını tutamadı. Özel Eğitim Uygulama Okulu 3. Kademe'nin Ata'nın ölümünün 81. yıldönümü dolayısıyla hazırladığı programa Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, Garnizon Komutanı Ayhan Kafalı, Belediye Başkanı Ömer selim Alan, çok sayıda protokol mensubu, öğrenci, öğretmen ve veliler katıldı. Programın sonundaki ödül töreninin ardından Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Kapıcı, okul müdürü Kenan Aydın, öğretmen ve öğrencilerini tebrik etti. - ZONGULDAK

Mustafa Kemal Atatürk, Zonguldak, 10 Kasım, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:53 FATİH'TE ÖLÜ BULUNAN 4 KARDEŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI (2) aktüel görüntü
17:53 Barış Pınarı Harekât Bölgesi'nde motosikletteki patlayıcı etkisiz hale getirildi
17:53 İSTANBUL'DA SU ZAMMINA TEPKİ: İMAMOĞLU VERDİĞİ SÖZÜ TUTMALI
17:52 Teröristlerin EYP ile tuzakladığı motorsiklet, etkisiz hale getirildi
17:52 CHP'li Öztrak: Atatürk'ün manevi huzurunda yapılan saygısızlığı kınıyoruz
17:50 AB, Doğu Akdeniz nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulamak için düğmeye bastı
17:38 Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD ziyaretiyle ilgili açıklama: Erdoğan, Trump ile baş başa görüşecek
17:34 Arınç'ın damadı Ekrem Yeter, savcılığın ardından kendisi de hakkındaki beraat kararına itiraz etti
17:26 Suriye'nin Kamışlı kentinde 3 patlama: 3 ölü, 5 yaralı
16:50 Atatürk'e olan benzerliğini kullanan Göksel Kaya, üniforma giyerek ata bindi
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 17:54:44