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10 Kasım'da İzmit'te hayat durdu

İZMİT'te, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümünde saat 09.05'te hayat durdu.

10.11.2019 09:53 | Son Güncelleme: 10.11.2019 09:5310 Kasım'da İzmit'te hayat durdu

İZMİT'te, Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümünde saat 09.05'te hayat durdu.

10 Kasım'da saatler 09.05'i gösterdiği anda 'te de yaşam durdu. Şehrin en işlek yerlerinden biri olan Yürüyüş Yolu ve çevresindeki sokaklarda evine ve işine gitmek için dışarıda bulunanlar saygı duruşuna geçti. Saatler 09.05'i gösterdiğinde sürücüler kontak kapatıp araçtan inerek Ata'ya saygı duruşunda bulundu. Ayakkabı boyacısından simit satıcısına, iş yerlerinde bulunan esnaf ve çalışanlar dışarı çıkarak saygı duruşuna geçti.

OTOYOLDA ARACINI DURDURDU, SAYGI DURUŞUNA GEÇTİ

Saat 09.05'i gösterdiğinde TEM Otoyolu'nun Sakarya Hendek mevkiinde bir sürücü otomobilini emniyet şeridine park etti. Araçtan inen bir kadın saygı duruşuna geçti.



Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Türkiye, İzmit, Güncel

Kaynak: DHA

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