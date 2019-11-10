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10 Kasım'da İzmit'te hayat durdu

İzmit'te, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümünde saat 09.05'te hayat durdu.

10.11.2019 10:48 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:4810 Kasım'da İzmit'te hayat durdu

'te, Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümünde saat 09.05'te hayat durdu.

10 Kasım'da saatler 09.05'i gösterdiği anda İzmit'te de yaşam durdu. Şehrin en işlek yerlerinden biri olan Yürüyüş Yolu ve çevresindeki sokaklarda evine ve işine gitmek için dışarıda bulunanlar saygı duruşuna geçti. Saatler 09.05'i gösterdiğinde sürücüler kontak kapatıp araçtan inerek Ata'ya saygı duruşunda bulundu. Ayakkabı boyacısından simit satıcısına, iş yerlerinde bulunan esnaf ve çalışanlar dışarı çıkarak saygı duruşuna geçti.



Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Türkiye, İzmit, Güncel

Kaynak: DHA

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