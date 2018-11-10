10 Kasım Dünya Bilim Günü'nde Lise Öğrencilerine Özel Panel

Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, 10 Kasım Barış ve Kalkınma için Dünya Bilim Günü kapsamında düzenlenen "Bilim, insan hakkıdır" temalı panel yaklaşık 60 lise öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirildi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Eti Sualtı Dünyası seminer salonunda gerçekleştirilen panelde Osmangazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Figen Çalışkan, biyoloji ve bilim üzerine sinevizyon destekli sunum gerçekleştirdi. Yaptığı sunumda lise öğrencilerine huzurlu ve sürdürülebilir bir toplum için bilimin önemini anlatarak öğrencilerin bilime olan ilgilerinin artmasının toplum için çok faydalı olduğunu vurgulayan Çalışkan, öğrencilerin ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli bilimsel projelerde gönüllü olarak yer alması gerektiğini belirtti.

ETİ Sualtı Dünyası seminer salonunda gerçekleşen panel sonrası Eskişehir Hayvanat Bahçesi'ni gezen öğrenci ve öğretmenleri kendilerine bu imkânı sağladıkları için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür ettiler.

Ayrıca panele ev sahipliği yapan Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nde görevli personeller, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde, Ulu Önder'i vefatının 80. Yıldönümünde, saat 9.05'te saygı duruşunda bulunarak andı.