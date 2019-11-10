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10 Kasım etkinliğinden çıkan öğrenciye otomobil çarptı

Denizli'nin Çal ilçesinde 14 yaşındaki çocuk, katıldığı Atatürk'ü anma etkinliğinin ardından karşıdan karşıya geçmek isterken bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

10.11.2019 15:27 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:3210 Kasım etkinliğinden çıkan öğrenciye otomobil çarptı
'nin ilçesinde 14 yaşındaki çocuk, katıldığı Atatürk'ü anma etkinliğinin ardından karşıdan karşıya geçmek isterken bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Çal ilçesi İsmailler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden Denizli istikametine giden Mahmut B. idaresindeki 20 D 4355 plakalı ticari otomobil, Denizli Caddesi'nde okuldaki 10 Kasım etkinliklerinden çıkarak karşıdan karşıya geçmek isteyen Halil Y.'ye (14) çarptı. Vatandaşların ihbarı üzere olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından öğrenciyi Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Sürücü ise polis tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Halil Y.'nin sağlık durumunu iyiye gittiği belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

10 Kasım, Denizli, Çal, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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