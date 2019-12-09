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10 Kasım Turnuvası şampiyonu Kosova Güçspor

Küçükçekmece Belediyesi ve Küçükçekmece Amatör Spor Kulüpleri Destekleme Derneği tarafından düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Futbol Turnuvası'nda Kosova Güçspor şampiyon oldu.

09.12.2019 11:33 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:3810 Kasım Turnuvası şampiyonu Kosova Güçspor
Küçükçekmece Belediyesi ve Küçükçekmece Amatör Kulüpleri Destekleme Derneği tarafından düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Turnuvası'nda Güçspor şampiyon oldu.

Kemal Aktaş Stadında 10 Kasım'da saat 09.05'te, Söğütlüçeşme Spor ile İstanbul Trabzonspor arasındaki açılış maçı ile başlayan ve takımların şampiyonluk için 1 ay boyunca mücadele ettiği 10 Kasım Atatürk'ü Anma U-17 yaş Futbol Turnuvası, İkitelli Spor ve Kosova Güçspor arasında oynanan final karşılaşması ile sona erdi. Turnuvada, 5 Grupta, 20 kulüpten 400 lisanslı futbolcu mücadele etti. Finalde, rakibini 3-0 gibi net bir skorla yenen Kosova Güçspor şampiyon oldu. Turnuvanın 3'üncüsü ise rakibi Küçükçekmece İdmanyurdu'nu penaltlarla geçen Küçükçekmece Spor oldu. Çok sayıda taraftarın izlediği final maçı sonrasında dereceye giren takım ve futbolcular, kupa ve madalyalarını, Küçükçekmece Amatör Kulüpleri Destekleme Derneği Başkanı Seymen Gençtürk ve Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sedat Gazi'nin elinden aldı.

Turnuva sonuçları ise şöyle açıklandı:

"Turnuva şampiyonu Kosova Güçspor, turnuva 2. İkitelli Spor, turnuva 3. Küçükçekmece Spor, Turnuva 4. Küçükçekmece İdmanyurdu, en centilmen takım İstanbul Tranzonspor, turnuva gol kralları Oğuzhan Yaman - (Küçükçekmece İdmanyurdu), en iyi kaleci Ahmet Emir Oğuz (Kosova Güçspor) final maçı hakemi Tahir Arıca, Mert Uzel ve Serkan Karaca, gözlemci Melih Arıca, sağlıkçı Yusuf Kaya" - İSTANBUL

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Futbol, Kosova, Güncel

Kaynak: İHA

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