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10 katlı binanın terasından atlayan kadın öldü, eşi sinir krizi geçirdi

10 katlı binanın terasından atlayan kadın öldü, eşi sinir krizi geçirdiKahramanmaraş'ta psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ayşe K. (65), evinin bulunduğu 10 katlı binanın terasından atlayarak, intihar etti.

05.11.2019 16:24 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:27
10 katlı binanın terasından atlayan kadın öldü, eşi sinir krizi geçirdi
Kahramanmaraş'ta psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ayşe K. (65), evinin bulunduğu 10 katlı binanın terasından atlayarak, intihar etti. Eşinin cansız bedenini gören Mehmet K. (75), sinir kiriz geçirip, ağladı.
İntihar olayı öğle saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesinin Doğukent Mahallesi'nde yaşandı. 5 çocuk annesi Ayşe K., evinin bulunduğu 10 katlı binanın terasından atlayarak, intihar etti. Ayşe K., olay yerinde hayatını kaybetti. Eşinin cansız bedenini gören Mehmet K. sinir krizi geçirerek, Ben öleyim onun yerine diye feryat etti. Gözyaşlarına boğulan Mehmet K.'yi yakınları teskin etmeye çalıştı.
Ayşe K.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
10 katlı binanın terasından atlayan kadın öldü, eşi sinir krizi geçirdi

Mehmet K, Güncel

Kaynak: DHA


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