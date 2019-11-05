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Kahramanmaraş'ta bir kadın 10. kattan atlayarak intihar etti, eşi sinir krizi geçirdi!

Kahramanmaraş'ta psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kadın, 10. kattan atlayarak intihar etti. Eşinin cansız bedenini gören kocası, "Ben öleyim onun yerine" diye feryat etti.

05.11.2019 17:08 | Son Güncelleme: 05.11.2019 18:03

Kahramanmaraş'ta psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ayşe K. (65), evinin bulunduğu 10 katlı binanın terasından atlayarak, intihar etti. Eşinin cansız bedenini gören Mehmet K. (75), sinir kiriz geçirip, ağladı.

"BEN ÖLEYİM ONUN YERİNE" DİYE FERYAT ETTİ

İntihar olayı öğle saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesinin Doğukent Mahallesi'nde yaşandı. 5 çocuk annesi Ayşe K., evinin bulunduğu 10 katlı binanın terasından atlayarak, intihar etti. Ayşe K., olay yerinde hayatını kaybetti. Eşinin cansız bedenini gören Mehmet K. sinir krizi geçirerek, "Ben öleyim onun yerine" diye feryat etti. Gözyaşlarına boğulan Mehmet K.'yi yakınları teskin etmeye çalıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ayşe K.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta bir kadın 10. kattan atlayarak intihar etti, eşi sinir krizi geçirdi!

Mehmet K, Güncel

Kaynak: DHA


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