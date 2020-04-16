Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

10 kez kan bağışladı bronz madalya ve berat aldı

Malatya'da Kızılay'a 10 kez kan bağışında bulunan düzenli bağışçı Mehmet Mustafa Ünlü'ye bronz madalya ve beratı verildi.

16.04.2020 16:53 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:53
10 kez kan bağışladı bronz madalya ve berat aldı
Malatya'da Kızılay 'a 10 kez kan bağışında bulunan düzenli bağışçı Mehmet Mustafa Ünlü'ye bronz madalya ve beratı verildi.

Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Selahattin Gürkan ve Türk Kızılay Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Av. M. Umut Yalçın'ın yer aldığı programda Kızılay'a yapmış olduğu kan bağışından dolayı Mehmet Mustafa Ünlü'ye bronz madalya ve belgesini takdim ederek teşekkür eden Vali Baruş, "Özellikle virüs salgını yaşadığımız şu günlerde Kızılay'a olan kan bağışının azalması acil hastaların kan ihtiyacının karşılanması bakımından olumsuz bir tablo oluşturuyor. Bu anlamda bugünlerde yapılacak kan bağışı çok önemli. Buna hassasiyet gösteren vatandaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Değişik kampanyalarla vatandaşlarımız Kızılay'ın Kan Bağış Merkezlerine müracaat ederek kan veriyorlar. Şu anda kan ihtiyacı olan hastalarımıza şifa oluyorlar" dedi.

Türk Kızılay Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Av. M. Umut Yalçın da yaptığı açıklamada, "Kan ihtiyacı olan hastalar için sağlıklı vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyorum. Sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde de kan bağışı yapabilirsiniz. Malatya Kan merkezi sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde de hizmet vermektedir. İsteyen bağışçıların Kızılay Kan Merkezini telefonla aramaları halinde araçla evlerinden alarak kan merkezine ulaşımını sağlamaktayız" ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay'a iki veya daha fazla kan bağışı yapan vatandaşlar "Düzenli Bağışçı" statüsünü alıyor. Türk Kızılay'a gönüllü olarak düzenli kan bağışında bulunan bağışçılara anı olarak kalması için madalya. ödül de veriliyor. Türk Kızılay'ına Kan Bağışı Merkezi fark etmeksizin 10 kez bağış yapan bağışçıya Bronz Madalya, 25 kez bağış yapana Gümüş Madalya, 35 kez bağış yapana Altın Madalya, 45 kez bağış yapan bağışçıya da Plaket takdim ediliyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Mehmet Mustafa, Kızılay, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine ’Evde kal’ çağrısı yaptı Haberler
Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine "Evde kal" çağrısı yaptı
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
ABD’de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti Haberler
ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Seferler durdu Haberler
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Seferler durdu
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak Haberler
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Almanya’da koronavirüs sebebiyle evsiz kalan hayat kadınlarına Türk oteli kapısını açtı Haberler
Almanya'da koronavirüs sebebiyle evsiz kalan hayat kadınlarına Türk oteli kapısını açtı
Bilim Kurulu Üyesi, ’Normal hayata ne zaman döneriz?’ sorusunda Haziran ayını işaret etti Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, "Normal hayata ne zaman döneriz?" sorusunda Haziran ayını işaret etti
Araç sahipleri dikkat! Motorine büyük indirim geldi Haberler
Araç sahipleri dikkat! Motorine büyük indirim geldi
Haberler ›› Güncel ››10 kez kan bağışladı bronz madalya ve berat aldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:06: DENİZLİ Kolonya içip, kaldırımda sızdı - Haber 18:06: Manisa'da otomobilinde uyuşturucu hap bulunan sürücü tutuklandı - Haber 18:06: Ali Koç Kırklareli'ne "Biyolojik örnek alma ve entübasyon kabini" gönderdi - Haber 18:05: Belediye ekiplerinden, Ecrin'e doğum günü sürprizi - Haber 18:04: Şair Abdurrahman Delen'den sağlık çalışanları için şiir - Haber 17:38: Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı - Haber 17:10: Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı - Haber 17:05: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti - Haberler 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi - Ekonomi 16:23: İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti - Haber 16:13: Candan Erçetin'den memleketi Kırklareli'ye 'Evde kal' çağrısı - Magazin