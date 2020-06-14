Polisi 10 kilometre uğraştıran zanlının neden kaçtığı yakalanınca anlaşıldı

Bursa'da polisin dur ihtarına uymayarak 10 kilometre kaçan aracın içerisinden 3 milyon TL değerinde uyuşturucu madde çıktı.

14.06.2020 13:17 | Son Güncelleme: 14.06.2020 14:46

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube polis ekipleri, İstanbul'dan aldıkları uyuşturucu maddeyi kente sokmaya çalışan 3 şüpheliyi, kovalamaca sonucu yakalayarak, gözaltına aldı.

Yakalanan zanlıların araçlarında 3 milyon TL değerinde uyuşturucu taşıdığı anlaşıldı.

UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

Polisi 10 kilometre uğraştıran zanlının neden kaçtığı yakalanınca anlaşıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, 3. Sayfa, Haber

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