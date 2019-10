10. Kitap Fuarı 613 bin ziyaretçi ile rekor kırdı

10. Kitap Fuarı 613 bin ziyaretçi ile rekor kırdıFuar kapısında uzun kuyruklar oluştuANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 10'uncusu düzenlenen Antalya Kitap Fuarı 613 bin ziyaretçi sayısıyla rekor kırdı. Antalyalıların 10 gündür akın ettiği Kitap Fuarı ile hedeflerini gerçekleştirdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, gelecek yıl düzenlenecek olan 11'inci Kitap Fuarı'na tüm kitapseverleri bugünden davet etti.Antalya Büyükşehir Belediyesi 10'uncusunu düzenlediği Kitap Fuarı rekor bir katılımla kapılarını kapattı. Cam Piramit'te 11 Ekim'de kapılarını açan Antalya Kitap Fuarı'nı 613 bin kitapsever ziyaret etti. 150 yayın evi ve 205 yazarın katılımıyla gerçekleştirilen fuara 7'den 70'e her yaştan kitapsever yoğun ilgi gösterdi. Antalya Kitap Fuarı 'Birlikte Okuyoruz' sloganıyla kitap kültürünü Antalyalılara doyasıya yaşama fırsatı sundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de fuarı her gün ziyaret ederek kendi yazdığı kitabı ile okurlarını yalnız bırakmadı.Fuarın sonunda kısa bir kapanış konuşması yapan Başkan Böcek, Antalyalılara 'Size veda etmiyoruz 11'inci Kitap Fuarı'na davet ediyoruz' diye seslendi. 'Okumak lazım' sloganıyla 22 bin ziyaretçi sayısıyla 10 yıl önce çadırlarda başlayan Kitap Fuarı'nın bugünlere gelmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Böcek, "Geçen yıl 9'uncusunu Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde Konyaaltı Belediyesi bünyesinde gerçekleştirmiştik. 286 bin okurumuz ziyaret etmişti. Bir hedef koymuştuk. Bu hedefi 613 bin 26 ziyaretçi sayımızla geçtik. Türkiye'de belediye eliyle yapılan kitap fuarları içinde, rekor bir katılımla fuarımızı tamamlıyoruz. Fuarın düzenlenmesinde emeği geçen yazar, yayınevleri, çalışma arkadaşlarıma ve Akdeniz Üniversitesi öğrencilerimize teşekkür ediyorum. 11'inci Kitap Fuarı'na Antalyalıları tüm kitapseverleri bugünden davet ediyorum" dedi.Başkan Böcek, konuşmasında ayrıca Antalyalıları 26 Ekim Cumartesi günü başlayacak olan 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına davet etti. Böcek, Cumhuriyet Bayramı'nda Volkan Konak konseri düzenleyeceklerini belirtti. Başkan Böcek daha sonra kitapseverlerin yanı sıra fuarda emeği geçen çalışma arkadaşları ile de fotoğraf çektirdi.Söyleşiler ve imzalanÖte yandan Kitap Fuarı'nın 10'uncu günü de dolu dolu geçti. Kitap Fuarı'nın son gününde Prof. Dr. Ali Demirsoy, Ergün Poyraz, Enver Aysever, ve Dr. Timur Davletov söyleşilerle okurlarıyla buluştu. Saygı Öztürk, Vural Savaş, Engin Alan, Mustafa Balbay, Bahattin Yücel, Barış Doster, İsmet Gülseçkin, Erol Altun, Binnur Şafak Nigiz, Aslı Arslan, Dilara Keskin, Emre Gül, Koray Yersüren, Kutay Görgülü, M. Rise, N.G. Kabal, T.Y. Mazer, Zeynep Şen, Işık Öğütçü, Ali Türkşen, Ahmet Küçükerçin, Fikret Eroğlu, Yılmaz Bozan, Saniye Acun, Serhan Akser, Elfin Tataroğlu gibi birbirinden kıymetli yazarlar okurlarıyla bir araya gerek kitaplarını imzaladı.Gazeteci Yazar Enver Aysever, 'Tepeden Tırnağa İsyan Nazım Hikmet', konulu söyleşiyle Antalyalı okurlarıyla buluştu. Antalya Kitap Fuarı'nda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Enver Aysever, "Nasıl bir Rus Tolstoy ile gurur duyuyorsa, bir Alman Goethe için Almanın yıldızı derse ben de Nazım Hikmet bizim yıldızımızdır derim. Bir Nazım Hikmet biyografisi yazma gereği duydum. Roman lezzetinde yazmaya çalıştım. Nazım'ı eksik anlatanlara ya da bilerek çarpıtanlara karşı gerçek Nazım'ı anlatma telaşında oldum. Sosyal medyada Nazım Hikmet 3 satıra indirgendiği için yazdım. Nereye gitse memleketini yüreğinde taşımış, gittiği her yeri memleket yapmış bir vatan şairinin öyküsüdür" diye konuştu.Ergin Poyraz da 'Abdülhamit'ten Günümüze' söyleşiyle okurlarıyla buluştu. Günümüz Türkiye'si ve Abdülhamit dönemi hakkında bilgiler veren Poyraz söyleşi sonunda okurlarına kitabını imzalayarak fotoğraf çektirdi. Prof. Dr. Ali Demirsoy, 'Evrim Gerçeği' konulu söyleşi gerçekleştirirken Dr. Timur Davletov da 'Şamanizm ve Kadın' başlıklı söyleşisinde okurlarına Şamanizm de kadın profilinin nerede yer aldığını anlattı.