10 köy okuluna 3 bin kitap hediye edildi

Bayburt Valiliği tarafından 10 köy okulu kütüphanesi için temin edilen 3 bin kitap Vali Ali Hamza Pehlivan tarafından okullara ve öğrencilere teslim edildi.



Törende okulların fiziki kapasite ve donanım açısından sürekli desteklendiğini ifade eden Vali Pehlivan eğitim kalitesinin yükselmesiyle bu yapıların amacına en uygun şekilde hizmet vermiş olacağını söyledi. Vali Pehlivan, eğitimin birey, toplum ve millet hayatına doğrudan etki eden bir olgu olduğunu dile getirerek, "Eğitim öğretim hizmetlerinin verim ve kalitesinin artması için hep birlikte çalışıyoruz. Okullarımızda yeni kütüphanelerin kurulması,var olanların geliştirilmesi hususundaki çalışmalarımız devam ediyor. Bu bağlamda köylerdeki okullarımızı da özellikle dikkate alıyoruz. Bugün on okulumuza toplamda üç bin kitap hediye ediyoruz. Kitapların okullarımıza ve öğrencilerimize hayırlı ve faydalı olmasını diliyorum" dedi.



Kitap okumanın önemine işaret eden Vali Pehlivan her evde bir kütüphane oluşturulması gerektiğine dikkat çekti. Bayburt Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen "Yol Arkadaşınız Kitap Olsun" ve "OKU" projelerinin bu kapsamda çok önemli olduğuna değinen Vali Pehlivan, "Evlerimizin bir köşesini kütüphane için ayırabilirsek ne kadar güzel olur. Sevgili çocuklar; evlerinizde kütüphane oluşturmak için şimdiden kitap biriktirmeye başlayın. Onlar sizler için bir hazine niteliğindedir. Artık fiziki şartlar itibariyle köy ve mahalle odalarında da bu konuda belirli bir standart oluşmuş durumda. Yapanlar var olmakla birlikte bu odalarımızın tamamında bir köşesinin kütüphaneye dönüşmesini arzu ediyoruz." diye konuştu.



Öğrencilere yaşlarına uygun kitaplar seçmeleri tavsiyesinde bulunan Vali Pehlivan, "Okumanın elbette ki bir sistematiği de olmalı. Erken yaşlarda kendinize uygun kitaplar seçmenizin yanı sıra yaşınız ilerledikçe kitap çeşitliliğin artırılması ve okuma faaliyetlerinizde bir yol ve yöntem belirlemeniz gerekir. Zamanın çok kıymetli olduğunu dikkate alarak bizi geleceğe hazırlayacak, özellikle ilgi alanınıza giren konularda sizi besleyecek bilgi birikiminizi artıracak kitaplara yönelmeniz önem arz etmektedir. Şüphe yok ki her kitap belli bir değere sahiptir. Bu bağlamda zihin ve gönül dünyanızı zenginleştirecek kıymetli eserleri okumak hayatta yolunuzu aydınlayacaktır." ifadelerini kullandı.



Vali Pehlivan kitapların raflarda kalmamasını isteyerek öğrencilerden bu konuda daha çok ilgi beklediklerini ifade etti.



Konuşmasının ardından Türk ve dünya klasikleri başta olmak üzere bilim, eğitim, kültür ve kişisel gelişim alanlarında yazılmış temel eserlerden oluşan 3 bin kitabı Konursu, Çayıryolu, Kırkpınar, Örence, Adabaşı, Sancaktepe, Maden, Akşar, Gençosman ve Taht köylerinden gelen okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilere teslim eden Vali Pehlivan çalışmalarında üstün başarılar diledi.



Öğretmen Evinde düzenlenen törene İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA