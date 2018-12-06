06 Aralık 2018 Perşembe 18:23



06 Aralık 2018 Perşembe 18:23

Topluma yarar sağlayan, değer katan projeleri farklı sektörlerle buluşturan ve iş birliği imkanı oluşturmak amacıyla düzenlenen "10. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi" kapsamında ödül töreni düzenlendi.Gayrettepe'de bir otelde gerçekleşen zirvede, Türkiye'de hayata geçirilen "Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çözümleri" uygulamalarının yer aldığı KSS Pazaryeri Etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte, Türkiye'nin öncü Kurumsal Sosyal Sorumluluk uygulamaları sergilendi.Stant açan şirketler, birbirleriyle iletişime geçerek, fikir alışverişinde bulundu, yapılabilecek çalışmaları ele aldı.Etkinlik sonucunda Türkiye'nin en iyi "Kurumsal Sosyal Sorumluluk" uygulamaları, oluşturulan uluslararası bir jüri tarafından belirlendi.Bu çerçevede, Sabiha Gökçen Havalimanı, Avis, İpragaz, Pegasus Havayolları, Anadolu Efes, Coca Cola, Limak Uludağ Enerji, İstanbul Gedik Üniversitesi, ENKA Okulları, Koç Üniversitesi, İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği ve Mirengi Derneği'ne ödül takdim edildi.