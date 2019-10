10. Manavgat Side Geleneksel Rahvan At Yarışları

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Geleneksel Rahvan At Yarışları yapıldı.Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Manavgat Belediyesi ve Manavgat Side Rahvan Atçılar Spor Kulübünce Side Büyük Plaj mevkisinde organize edilen yarışlara 82 at katıldı.Sporseverlerin oldukça ilgi gösterdiği yarışları, ilçedeki turistler de izledi. 8 kategoride gerçekleştirilen yarışta, baş kategorisinde Bursa bölgesinden Mustafa Dinçbaş'ın atı "Haskaya" birinci, Konya'dan Mustafa Küçükmeral'in atı "Bolkar" ikinci ve Aydın'ın Nazilli ilçesinden Ayvaz Çamdeviren'in atı "Ayvaz" üçüncü oldu.Yarışlarda dereceye giren at sahiplerine kupaları, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Mustafa Küçükmeral, Manavgat Side Rahvan Atçılar Spor Kulübü Başkanı Hasan Delikkulak, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Süleyman Karakaya ile Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Boztaş tarafından verildi. Organizasyonda dereceye giren at sahiplerine toplam 65 bin lira ödül dağıtıldı.Yarışta başarılı olan atların sahipleri Rahvan At Yarışları Türkiye Şampiyonası'na katılacak.