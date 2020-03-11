10 Mart 2020 Haberleri
10 Mart 2020 Manşet Haberleri.
11.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:02
- Günlük burç yorumları 11 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
- Seda Akgül'ün sosyal medyada paylaştığı eski hali, şimdiki halinden daha çok beğenildi
- Mesut Özil, Myanmar'daki 40 çocuğun ameliyatını üstlendi
- Yunanistan, tampon bölgeye ağır otomatik silahlı askerler konuşlandırdı
- Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların tatil edilmesiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'yla değerlendirmelerimiz sürüyor
- Hastanenin 8'inci katından atlayan profesör öldü
- 3 gündür idmana çıkamayan Mbappe'ye koronavirüs testi yapıldı
- İran'da koronavirüsten kurtulmak için sahte içki içen 37 kişi hayatını kaybetti
- Melih Gökçek'in, cenaze töreninde önünden geçen Bülent Arınç'a sert bakışları dikkat çekti
- Sergen Yalçın'dan şampiyonluk açıklaması: Çok zor
- İYİ Parti'den istifa eden Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçiyor
- Ali Babacan, oy birliği ile DEVA Partisi'nin Genel Başkanı seçildi
- AK Parti'den DEVA Partisi'ne geçen Hasan Karal için Rize'de gıyabi cenaze namazı kılınacak
- Messi, Ronaldinho'yu hapishaneden çıkarmak için harekete geçti
- Rus Parlamentosu Putin'in görev süresini uzatacak düzenlemeyi onayladı
- Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü
- ABD Başkanı Donald Trump: Koronavirüs testine gerek yok, kendimi iyi hissediyorum
- Ahmet Ağaoğlu ve Semih Özsoy, Etik Kurulu'na sevk edildi
- Son dakika: Pentagon Sözcüsü Hoffman: Türkiye S-400'leri iade etmediği sürece Patriot alamayacak
- Merkel'den koronavirüs açıklaması: Almanya'da yaşayan insanların çoğuna bulaşacak
- Avrupa koronavirüs tedbirlerini katılaştırıyor! İtalya'da karantinadakiler elektrikli kelepçeyle takip edilecek
- 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan zanlılar 3 bekçiyi vurdu
- Almanya Başbakanı Merkel, darbeci Hafter ile görüştü
- Fabrikada yemek sonrası rahatsızlanan 66 işçi hastaneye kaldırıldı
- Mesut Bakkal şikeyi itiraf etti: Beşiktaş maçı sonrası Galatasaray'dan 2'şer milyon aldık
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, mülteciler konusunda AB'ye adım atma çağrısında bulundu
- Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 631'e yükseldi
- TFF'den kulüplere çağrı: MHK'yi gündeminizden çıkarın
- İranlı Bakan Rıza Rahmani, koronavirüsü yendi
- Yunanistan'da koronavirüs sebebiyle eğitime 14 gün ara verildi
- Yaşlı adamın öldüğü kazada sürücü baba değil, oğlu çıktı
- Ali Babacan'ın yeni partisi DEVA'nın oy oranıyla ilgili çarpıcı tahmin: Yüzde 4 oy alabilir
- Yılmaz Vural'dan Ali Koç'a mesaj: Ben Fenerbahçe'ye top oynatırım
- 40 kişiyi 30 milyon TL dolandıran 'Bitcoin Safiye' elektronik kelepçeyle serbest bırakıldı
- Çinli sağlık uzmanları, koronavirüs ile ilgili araştırma sonuçlarını açıkladı: Ortalama 2 gün hayatta kalabiliyor
- Beklenen reyting oranını yakalayamayan Show TV'nin Zemheri dizisi yayından kaldırılıyor
- Avusturya, koronavirüs nedeniyle İtalya ile olan sınır kapılarını kapatma kararı aldı
- Adana ve Amasya'da peş peşe trafik kazaları: 5 ölü, 21 yaralı
- YouTube'dan Enes Batur'a video yükleme yasağı getirildi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan'ın cenazesinde Davutoğlu'nu görmezden geldi
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Etiketler : Sergen Yalçın, Şevket Kazan, Yılmaz Vural, Genel
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