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10 Mart 2020 Kanal d Yayın Akışı

10 Mart 2020 Salı günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

10.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 10.03.2020 06:45
10 Mart 2020 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Hizmetçiler

02:00 Kuzey Güney

02:30 Gelinim Mutfakta

04:00 5N 1K

04:45 Tatlı İntikam

04:45 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

05:45 Akasya Durağı

06:15 Akasya Durağı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber

20:00 Zalim İstanbul

20:00 Hekimoğlu

23:45 Hizmetçiler

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler : Gelinim Mutfakta, Kanal D, TV, TV
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