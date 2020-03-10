Menü
Haberler ›› TV ››10 Mart 2020 Star Yayın Akışı - Haberler

10 Mart 2020 Star Yayın Akışı

10 Mart 2020 Salı günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

10.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 10.03.2020 06:45
10 Mart 2020 Star Yayın Akışı

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Babil

00:15 Güvercin

02:50 Sevdim Seni Bir Kere

03:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

03:20 Hayalimdeki Gelinlik

04:30 Türk Müziği

05:30 Güzel Köylü

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10:45 Hayalimdeki Gelinlik

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Haber

20:00 Sefirin Kızı

20:00 Olanlar Oldu

22:15 Kaçış Planı 2

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler : Star, TV, TV
Paylaş

Manşet 

Haberler

Çinli uzman, koronavirüs salgınının biteceği zamanı açıkladı Haberler
Çinli uzman, koronavirüs salgınının biteceği zamanı açıkladı
Mülteci krizi İngiliz basınında: Erdoğan, AB'yle yaptığı görüşmeyi terk etti Haberler
Mülteci krizi İngiliz basınında: Erdoğan, AB'yle yaptığı görüşmeyi terk etti
Öğretmen, birinci sınıf öğrencilerine cinsel içerikli kitap hediye edince veliler şikayet etti Haberler
Öğretmen, birinci sınıf öğrencilerine cinsel içerikli kitap hediye edince veliler şikayet etti
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması Haberler
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
İBB Araştırma Komisyonu, Yenikapı'daki araçlarla ilgili raporunu açıkladı: Makam aracı değil, hizmet aracı Haberler
İBB Araştırma Komisyonu, Yenikapı'daki araçlarla ilgili raporunu açıkladı: Makam aracı değil, hizmet aracı
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada! Haberler
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!
Tekvando Federasyonu'ndan İrem Yaman'a cevap Haberler
Tekvando Federasyonu'ndan İrem Yaman'a cevap