10 Mart 2020 Star Yayın Akışı
10 Mart 2020 Salı günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
10.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 10.03.2020 06:45
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Babil
00:15 Güvercin
02:50 Sevdim Seni Bir Kere
03:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
03:20 Hayalimdeki Gelinlik
04:30 Türk Müziği
05:30 Güzel Köylü
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
10:45 Hayalimdeki Gelinlik
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı
20:00 Olanlar Oldu
22:15 Kaçış Planı 2
Kaynak: InterSinema.com
Haberin Videosu :10 Mart 2020 Star Yayın Akışı
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