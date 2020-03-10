10 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı
10 Mart 2020 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
01:50 Stadyum
02:00 Stadyum
03:45 İngiltere Premier Lig Özetler
04:20 Almanya Bundesliga Özetler
04:40 Süper Lig Özetler
05:05 Teknik Analiz
05:10 TFF 1. Lig Özetler
05:30 90'dan Sonra
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:50 Spor Kitaplığı
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:05 Bundesliga
12:20 TFF 1. Lig Özetler
12:50 Spor Atlası
13:00 Spor Bülteni
14:00 Spor Stüdyosu
14:00 TBMM-TV
15:30 Spor Bülteni
16:00 Gündem Futbol
17:00 Spor Akşamı
18:00 Spor Merkezi
19:30 Hedef Süper Lig
19:55 Anadolu Efes - Gaziantep Basketbol
20:45 Süper Lig Özetler
21:00 Anadolu Efes - Gaziantep Basketbol
21:00 Almanya'dan Futbol
21:45 Stadyum
22:30 Aktüel Futbol
23:30 90'dan Sonra
Kaynak: InterSinema.com