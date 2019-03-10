10 Mart 2019, 09:31
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10 Mart Pazar Dha Spor Gündemi

10 Mart Pazar Dha Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG13.30 Alanyaspor - BB Erzurumspor16.00 Göztepe - Kasımpaşa16.00 Çaykur Rizespor - Kayserispor19.00 Beşiktaş - Atiker KonyasporSPOR TOTO 1'İNCİ LİG13.30 Hatayspor - Eskişehirspor16.00 Balıkesirspor Baltok - Adanaspor16.00 İstanbulspor - Altınordu19.

SPOR TOTO SÜPER LİG

13.30  Alanyaspor - BB Erzurumspor

16.00 Göztepe - Kasımpaşa

16.00 Çaykur Rizespor - Kayserispor

19.00 Beşiktaş - Atiker Konyaspor

SPOR TOTO 1'İNCİ LİG

13.30 Hatayspor - Eskişehirspor

16.00 Balıkesirspor Baltok - Adanaspor

16.00 İstanbulspor - Altınordu

19.00 Gençlerbirliği - Altay

BASKETBOL

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

13.00 Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji

15.15 Arel Üniv. Büyükçekmece - Gaziantep Basketbol

17.30 Darüşşafaka Tekfen - Pınar Karşıyaka

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

14.00 Çukurova Basketbol - Mersin BŞB

VOLEYBOL

Vestel Venus Sultanlar Ligi

14.00 Beşiktaş - Karayolları

17.30 Nilüfer Bld. - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas

19.00 Galatasaray HDI Sigorta - Türk Hava Yolları

Efeler Ligi

14.00 Tokat Bld. Plevna - Maliye Piyango

EVKUR YENİ MALATYASPOR 

13.00 Evkur Yeni Malatyaspor'un resmi satış mağazasının (YMSSTORE) İstanbul Şubesi açılacak. Açılışa, başkan Adil Gevrek, yöneticiler ve sarı kırmızılı taraftarlar katılacak.

BUZ HOKEYİ

2018-2019 Erkekler Buz Hokeyi Süper Ligi Finali

13.10 Buz Adam GSK - Zeytinburnu BSK (Silivrikapı)

3'ÜNCÜLÜK - 4'ÜNCÜLÜK MAÇI

17.30 Gümüşpaten - Narmanspor (Ankara) Beşiktaş, Spor
Kaynak: DHA


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