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10 Mart Salı DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ11.30 Siyah beyazlı takım, Galatasaray maçının hazırlıklarını basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.

10.03.2020 09:25 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:25
10 Mart Salı DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah beyazlı takım, Galatasaray maçının hazırlıklarını basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.

FENERBAHÇE

Sarı lacivertliler, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

GALATASARAY

Sarı kırmızılılar günü izinli geçirecek.

TRABZONSPOR

Bordo mavililer, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

14.30 Kafile, özel uçakla Malatya'ya gidecek.

16.00 Trabzonspor kafilesinin Malatya'da karşılanması.

BAŞAKŞEHİR

Turuncu lacivertliler, Kopenhag sınavının hazırlıklarını sürdürecek.

TFF 1'İNCİ LİG

14.00 Boluspor - Adanaspor

16.30 Altay - Hatayspor

16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fatih Karagümrük

19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor - Bursaspor

PFDK ve TAHKİM KURULU

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

BASKETBOL

FIBA Şampiyonlar Ligi

20.00 TEKSÜT Bandırma - ERA Nymburk

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÇEYREK FİNALİSTLER BELLİ OLUYOR

23.00 Valencia (İspanya) - Atalanta (İtalya) (1-4)

23.00 Leipzig (Almanya) - Tottenham (İngiltere) (1-0)


Kaynak: DHA

Etiketler : İttifak Holding, Trabzonspor, Galatasaray, Konyaspor, Spor
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