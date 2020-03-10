10 Mart Salı DHA Spor Gündemi
BEŞİKTAŞ11.30 Siyah beyazlı takım, Galatasaray maçının hazırlıklarını basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.
10.03.2020 09:25 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:25
BEŞİKTAŞ
11.30 Siyah beyazlı takım, Galatasaray maçının hazırlıklarını basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.
FENERBAHÇESarı lacivertliler, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
GALATASARAYSarı kırmızılılar günü izinli geçirecek.TRABZONSPORBordo mavililer, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.14.30 Kafile, özel uçakla Malatya'ya gidecek.16.00 Trabzonspor kafilesinin Malatya'da karşılanması.
BAŞAKŞEHİRTuruncu lacivertliler, Kopenhag sınavının hazırlıklarını sürdürecek.
TFF 1'İNCİ LİG14.00 Boluspor - Adanaspor16.30 Altay - Hatayspor16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fatih Karagümrük19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor - Bursaspor
PFDK ve TAHKİM KURULUProfesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
BASKETBOLFIBA Şampiyonlar Ligi20.00 TEKSÜT Bandırma - ERA Nymburk
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÇEYREK FİNALİSTLER BELLİ OLUYOR23.00 Valencia (İspanya) - Atalanta (İtalya) (1-4)
23.00 Leipzig (Almanya) - Tottenham (İngiltere) (1-0)
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :10 Mart Salı DHA Spor Gündemi
Etiketler : İttifak Holding, Trabzonspor, Galatasaray, Konyaspor, Spor
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