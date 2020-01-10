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10 Mehmet Kanar her yerde

'Önce insan' diyerek çalışmalarında vatandaşa dokunan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, kendisini temsilen görevlendirdiği '10 Mehmet Kanar' ile her gün her saat vatandaşa dokunuyor.

10.01.2020 11:41 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:4610 Mehmet Kanar her yerde
'Önce insan' diyerek çalışmalarında vatandaşa dokunan Belediye Başkanı Mehmet Kanar, kendisini temsilen görevlendirdiği '10 Mehmet Kanar' ile her gün her saat vatandaşa dokunuyor.

Başkan Mehmet Kanar adına her gün Mustafakemalpaşa sokaklarını arşınlayan güler yüzlü saha ekibi, ilçenin en büyük pazarında engelli ve yaşlı vatandaşlarla birlikte alışveriş yaptı, sonra onları evlerine götürdü. "Biz geldik, hizmet evinizde" sloganı ile ev ev kapı kapı gezen mobil saha ekibi, ilçe pazarında engelli ve yaşlıların yardımına koşarak yükünü hafifletmeyi sürdürüyor.

Karşılarında kendileri ile birlikte pazar alışverişi yaparak eşyalarını taşıyan mobil ekibi gören vatandaşların şaşkınlığı, kendilerini evlerine kadar götüren servis hizmeti ile artıyor. Yaşlı ve engelli vatandaşlar normal şartlarda kendileri için son derece meşakkatli olan pazar alışverişin artık keyifli bir sosyal etkinlik haline geldiğini ifade ediyor.

10 Mehmet Kanar iş başında

Başkan Mehmet Kanar, pazara ulaşım konusunda ya da alışveriş sırasında çeşitli zorluklar yaşayan engelli ve yaşlı vatandaşların yüklerini hafiflettiklerini belirterek ihtiyaç sahibi vatandaşların merkez mahallelerde belirlenen güzergahlara güvenli bir şekilde ulaşımlarının sağlandığını söyledi.

Belediye Başkanı Mehmet Kanar, sürekli irtibat halinde olduğu mobil saha ekibinde görev yapan isimlerin her birinin Mehmet Kanar olduğuna dikkat çekerek, "Hizmette güler yüz ve her saniye vatandaşın yanında olan bir anlayışı hayatın her alanında tüm hizmetlerimizde hakim kılacağız" şeklinde konuştu. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Mehmet Kanar, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

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