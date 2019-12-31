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10 metre yüksekten düşen şahıs hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarından aşağı düşen vatandaş hayatını kaybetti.

31.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:56 10 metre yüksekten düşen şahıs hayatını kaybetti
'nin ilçesinde 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarından aşağı düşen vatandaş hayatını kaybetti.

Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi İhsaniye Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mahir isimli vatandaş, yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarından aşağı düştü. Aydın'ın düştüğünü gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Aydın'ın cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kocaeli, Gölcük, Aydın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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